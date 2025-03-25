Arda Güler'in Szoboszlai'ye yanıtı gündem oldu: Avrupa medyasında manşetlerde

Macaristan-Türkiye maçında Arda Güler ile Szoboszlai arasında yaşanan gerilim, Avrupa basınında da gündem oldu. Milli yıldızımızın, Szoboszlai'ye verdiği cevap Avrupa medyasında manşetlerde yer aldı.

1 /5 Szoboszlai, maçta kendisine ‘sus’ işareti yapan Arda’ya sosyal medyadan ‘1088’ rakamıyla cevap vererek, bu sezon Real Madrid’de oynadığı dakika sayısına gönderme yapmıştı.

2 /5 Arda ise skorbord’un fotoğrafını paylaşıp “Seni susturmak için 6 gol yetmedi mi?’ diye yanıt vermişti.

3 /5 Bu yanıt, Avrupa basınında gündem oldu. İşte manşetlerde yer alan haberler;

4 /5 AS: "Arda Güler, Szoboszlai’yi çimlerde susturdu"