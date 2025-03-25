Arda Güler'in Szoboszlai'ye yanıtı gündem oldu: Avrupa medyasında manşetlerde

Macaristan-Türkiye maçında Arda Güler ile Szoboszlai arasında yaşanan gerilim, Avrupa basınında da gündem oldu. Milli yıldızımızın, Szoboszlai'ye verdiği cevap Avrupa medyasında manşetlerde yer aldı.
Szoboszlai, maçta kendisine ‘sus’ işareti yapan Arda’ya sosyal medyadan ‘1088’ rakamıyla cevap vererek, bu sezon Real Madrid’de oynadığı dakika sayısına gönderme yapmıştı.
Arda ise skorbord’un fotoğrafını paylaşıp “Seni susturmak için 6 gol yetmedi mi?’ diye yanıt vermişti.
Bu yanıt, Avrupa basınında gündem oldu. İşte manşetlerde yer alan haberler;
AS: "Arda Güler, Szoboszlai’yi çimlerde susturdu"
Marca: "Arda attığı golle Budapeşte’yi susturdu"