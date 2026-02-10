Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Arda Kardeşler'den sürpriz karar! Yeni mesleği şaşırttı

Arda Kardeşler'den sürpriz karar! Yeni mesleği şaşırttı

13:0410/02/2026, Salı
G: 10/02/2026, Salı
Diğer
Sonraki haber

Süper Lig'de son olarak Trabzonspor - Gaziantep FK maçını yöneten ve ardından hakemlik kariyeri sona eren Arda Kardeşler'in yeni mesleği dikkat çekti.

Süper Lig'de yönettiği maçlar ve verdiği kararlarla sık sık gündeme gelen Arda Kardeşler için Trabzonspor - Gaziantep FK mücadelesi bardağı taşıran son damla oldu.

Maçın ardından gelen tepkiler ve hakemlik camiasındaki sıcak gelişmeler üzerine Kardeşler, "düdüğünü asma" kararı alarak profesyonel hakemlik kariyerini sonlandırmıştı.


Hakemlik sonrası ne yapacağı merak konusu olan Arda Kardeşler, futbol dünyasından kopmama kararı aldı.

Ajansspor'da yer alan habere göre Kardeşler, futbolcuların transfer süreçlerini ve kariyer yönetimlerini üstlenecek.

Bir hakemin kariyerini noktalayıp doğrudan menajerlik sektörüne geçiş yapması, spor kamuoyunda geniş yankı buldu.

#Arda Kardeşler
#Hakem
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İlk teravih namazı ne zaman kılınacak? 2026 Ramazan imsakiyesine göre 81 ilin teravih vakitleri