Avrupa’da Fenerbahçe’yi saf dışı bırakmışlardı: O kulüp Galatasaray’ın yıldızına talip oldu

Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, kadrosunu güçlendirmek adına Galatasaray forması giyen Roland Sallai'yi transfer listesinin ilk sırasına aldı. İngiliz kulübünün milyarder sahibi Evangelos Marinakis'in bu yaz transfer döneminde takıma devasa bir bütçe ayırdığı ve 29 yaşındaki futbolcunun listenin en iddialı hedefi olduğu belirtildi.

