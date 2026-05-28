Avrupa’da Fenerbahçe’yi saf dışı bırakmışlardı: O kulüp Galatasaray’ın yıldızına talip oldu

17:29 28/05/2026, Perşembe
Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, kadrosunu güçlendirmek adına Galatasaray forması giyen Roland Sallai'yi transfer listesinin ilk sırasına aldı. İngiliz kulübünün milyarder sahibi Evangelos Marinakis'in bu yaz transfer döneminde takıma devasa bir bütçe ayırdığı ve 29 yaşındaki futbolcunun listenin en iddialı hedefi olduğu belirtildi.

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Roland Sallai için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.


Nottingham Forest, Galatasaray forması giyen Roland Sallai için harekete geçti.

Football Insider’ın haberine göre İngiliz ekibi, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedeflerken 29 yaşındaki sağ beki radarına aldı.

Haberde, Nottingham Forest sahibi Evangelos Marinakis’in takıma yeniden önemli bir bütçe ayıracağı ve Sallai transferinin "iddialı" hedeflerden biri olduğu belirtildi.


Öte yandan Galatasaray cephesinin Macar futbolcuyu bırakmaya sıcak bakmadığı aktarıldı. Sarı-kırmızılıların, deneyimli oyuncuyu takımda tutabilmek adına “ellerinden gelen her şeyi yapacağı” ifade edildi.


