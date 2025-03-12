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Ayrılık kararının ardından Arda Güler için transfer savaşı: İki ezeli rakip karşı karşıya!

Ayrılık kararının ardından Arda Güler için transfer savaşı: İki ezeli rakip karşı karşıya!

13:4912/03/2025, Çarşamba
G: 12/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler için çarpıcı transfer iddiası gündeme geldi. Forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılması gündeme gelen Arda Güler’e iki ezeli rakip talip oldu. Detaylar haberimizde.

İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler için flaş transfer haberleri gelmeye devam ediyor.


İspanyol basınından Diario Sport'a göre; Arda Güler, forma şansı bulmakta zorlanmaya devam ettiği için Real Madrid'den ayrılmak istiyor.


Aynı haberde ise genç oyuncu için İtalya Serie A devleri Inter ve Milan'ın devreye girdiği belirtildi.


İki ezeli rakibin yaz transfer döneminde Arda Güler'i kadrolarına katmak için çalışmalara başlayacağı aktarıldı.


20 yaşındaki oyuncu, bu sezon Real Madrid formasıyla 29 resmi maçta 3 gol ve 5 asist yaptı.

Milli yıldızın güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro.


#Arda Güler
#Real Madrid
#Inter
#Milan

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