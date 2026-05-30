Aziz Yıldırım’dan Alex de Souza açıklaması

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, katıldığı canlı yayında sarı-lacivertli camianın hafızasındaki en kritik konulara ışık tuttu. Yıllardır tartışılan Alex de Souza'nın ayrılış süreci hakkında flaş açıklamalar yapan Yıldırım, gelecek hafta iki kaliteli santrfor açıklayacaklarını müjdeledi.
İşte Sözcü TV'ye konuşan Aziz Yıldırım'ın açıklamaları;
“Fenerbahçe, 200 insanımızı şehit eden, 2000 kişiyi gazi yapan bir örgütle savaş verdi. O süreçte Fenerbahçe olarak çok önemli mesajlar verdik Türkiye'ye. 15 Temmuz'da da bu mesajlar yerini buldu. O gün halk sokağa çıktıysa bir nedeni de Fenerbahçe'dir.”
“Ben liderim, başkan değilim. Ben camiayı toparlamaya geliyorum. En önemli şey şampiyon olmak eğer şampiyon olamazsak zaten bir sene sonra seçim var.”
“Galatasaray'ı gözünüzde çok büyütmeyin. Fenerbahçe’nin iyi bir kadrosu var ama birkaç eksiği var. 100. yılda bütün branşlarda şampiyon olduğumuz gibi 120. yılda da şampiyon olacağız. Takımdaki eksikleri tamamlarken yıldız eksikse onu da alırız.”
“Gelecek hafta iki tane santrfor transferini açıklarız. Bol para verip boşa oyuncu getirmeyeceğiz. Kaliteli oyuncular. Biz geçen sezon santrfor sorununu çözsek şampiyonduk. İki tane santrfor da kaliteli. Size göre yıldız olabilir veya olmayabilir ama bize göre yıldız oyuncular.”
“Appiah, Aurelio, Deivid, Kezman... Böyle oyunculara ihtiyaç var. Messi'ye alacak olsak bile bize katkısının ne olacağını değerlendiriyoruz. Biz iyi bir takım kuracağız. Yazın bakarsınız Sörloth'u da alabiliriz. Belli olmaz.”
"Henüz bir teknik direktörle anlaşmadık. Benim sosyal medyam yok. Kimse bana gelip sosyal medyada yazanları söylemeyecek! Allah bana akıl vermiş. Sosyal medyada bizi karalayanların niye karaladıklarını çok iyi biliyorum. Hep hücum diye bir şey yok futbolda. Barcelona'ya bakın, İngiltere'ye bakın. Onlar gibi oynamalıyız."
“Aykut Kocaman ilk sezonunda 18 maçta 17 galibiyet aldı. Bir sonraki sene tüm oyuncular gitmesine rağmen elinden geleni yaptı. Benfica'ya karşı yarı final oynattı. Alex'i yolladı diyorlar ama Alex'i taraftar yolladı. Alex, Almanya'da bir kulüple sözleşme imzalarken ücretini yükseltip takımda tutan biziz.”
“Biz öyle çıkıp da şampiyon yapacağız diye konuşan sıradan adamlar değiliz. Daha önce bunu başardık. Her şeyimizi, tüm başarılarımızı, tüm paramızı ortaya koyuyoruz. Bize inansınlar. Biz kimsenin adamı değiliz, Fenerbahçe'nin adamıyız. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var.”
“Kongre eğer Kadıköy'den taşınalım derse saygı duyarız ama bana kalırsa Kadıköy'den gitmem. Para işi kolay.”
“TFF diyorsa ki; 1959 öncesini saymıyoruz, Beşiktaş'ın iki şampiyonluğu boşa düşer ve bir yıldızı düşer. Jose Mourinho'yu getirmekle iyi yaptılar ama hocayı yönetemediler. Seçilmezsek bir daha aday olmam."
"Fenerbahçe'nin bu başarısızlığını kişi durduramaz, yönetim durdurur. Bu yönetim de bizim yönetimimiz. Biz bu başarısızlığı durduracağız.”