Aziz Yıldırım’ın anlaşma sağladığı oyuncular ortaya çıktı: 2 gol makinesi geliyor

Fenerbahçe’de seçim süreci öncesi transfer iddiaları gündemi belirlemeye devam ediyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım’ın, iki önemli golcüyle her konuda anlaşma sağladığı öne sürüldü.
Aziz Yıldırım cephesinden dikkat çeken bir transfer hamlesi iddiası geldi.
Haberlere göre Yıldırım, Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy ile her konuda anlaşma sağladı.
İddiaya göre iki oyuncunun da mevcut kulüpleriyle yürütülen transfer görüşmeleri sona yaklaşmış durumda.
Bonservis bedellerinin netleşmesi için pazarlıkların sürdüğü ifade edildi.
Haberde, Muriqi ve Guirassy’nin kendi kulüpleriyle görüşerek transferin kolaylaşması için girişimde bulunacağı aktarıldı.