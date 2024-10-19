Barcelona başkanı Joan Laporta: ‘250 milyon euro teklifi reddettik’

Barcelona’nın başkanı Joan Laporta Lamine Yamal ve Arda Güler hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Katalan ekibinin başkanından Yamal ile ilgili flaş bir iddia geldi. İşte detaylar.
Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler'in en büyük rakibi olarak görülen Barcelona yıldızı Lamine Yamal hakkında flaş bir itiraf geldi.
Katalan ekibinin başkanı Joan Laporta, Lamine Yamal için geçtiğimiz yaz transfer döneminde tam 250 milyon Euro bonservis teklifi geldiğini ancak bunu reddettiğini açıkladı.
Arda Güler, Real Madrid'e transfer olmadan önce Barça Sportif Direktörü Deco'nun görüşmeler için İstanbul'a kadar geldiği aktarılmıştı.
O dönem İspanyol basınında çıkan demece göre Laporta, Arda Güler hakkında "Hem Arda Güler hem de Fenerbahçe ile anlaşmıştık ve 17,5 milyon Euro vermeye hazırdık.
Real Madrid devreye girdi ve çok daha fazla para ödeyerek oyuncuyu aldı.
Diğer takımlarla bir yarışa girmeyi istemedik. Bu savaşa girmeden bu parayı ödeyip alabileceğimiz çok oyuncu olduğunu ve bunun bizim için bir hata olacağını düşündük." ifadelerini kullanmıştı.
Bu sezon takımı ile tüm kulvarlarda 11 maça çıkan 17 yaşındaki genç futbolcu, 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.