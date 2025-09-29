Barcelona'nın yıldızı Gavi'den flaş itiraf! Galatasaraylı yıldızın adını verdi

Barcelona'da forma giyen genç yıldız Gavi, kariyerinde en çok zorlandığı isimle ilgili gelen soruya Galatasaraylı yıldızın adını verdi.
Barcelona'nın yıldızı Gavi'den flaş bir itiraf geldi.
İspanyol ekibinin 21 yaşındaki oyuncusu Gavi, futbol kariyerinde en çok zorlandığı futbolcunun şu anda Galatasaray forması giyen Leroy Sane olduğunu söyledi.
NTV Spor'un aktardığı habere göre Futbol Emotion adlı sosyal medya hesabının sorularını yanıtlayan Gavi, "Karşılaştığınız en zorlu oyuncu kimdi?" sorusunu "Leroy Sane" diyerek yanıtladı.
İki futbolcu Barcelona ve Bayern Münih'in birbirine rakip olduğu 4 Şampiyonlar Ligi maçında karşı karşıya gelmiş ve bu müsabakalarda Alman takımı 3 kez, Katalan ekibi ise 1 kez sahadan galip ayrılmıştı.