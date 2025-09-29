Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Barcelona'nın yıldızı Gavi'den flaş itiraf! Galatasaraylı yıldızın adını verdi

Barcelona'nın yıldızı Gavi'den flaş itiraf! Galatasaraylı yıldızın adını verdi

16:3229/09/2025, Pazartesi
G: 29/09/2025, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber

Barcelona'da forma giyen genç yıldız Gavi, kariyerinde en çok zorlandığı isimle ilgili gelen soruya Galatasaraylı yıldızın adını verdi.

Barcelona'nın yıldızı Gavi'den flaş bir itiraf geldi. 

İspanyol ekibinin 21 yaşındaki oyuncusu Gavi, futbol kariyerinde en çok zorlandığı futbolcunun şu anda Galatasaray forması giyen Leroy Sane olduğunu söyledi.


NTV Spor'un aktardığı habere göre Futbol Emotion adlı sosyal medya hesabının sorularını yanıtlayan Gavi, "Karşılaştığınız en zorlu oyuncu kimdi?" sorusunu "Leroy Sane" diyerek yanıtladı.

İki futbolcu Barcelona ve Bayern Münih'in birbirine rakip olduğu 4 Şampiyonlar Ligi maçında karşı karşıya gelmiş ve bu müsabakalarda Alman takımı 3 kez, Katalan ekibi ise 1 kez sahadan galip ayrılmıştı.

#Barcelona
#Gavi
#Leroy Sane
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASKİ açıkladı: Ankara'nın 12 ilçesinde su kesintisi! 29-30 Eylül Ankara su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? İşte ilçelere göre kesinti saatleri