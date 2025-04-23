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Benzema’dan Ronaldo sorusuna şok cevap: ‘İlgilenmiyorum dostum’

Benzema’dan Ronaldo sorusuna şok cevap: ‘İlgilenmiyorum dostum’

16:3323/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Kariyerini Suudi Arabistan ekiplerinden Al İttihad’da sürdüren Karim Benzema kendisine sorulan Cristiano Ronaldo sorusuna şok bir cevap verdi.

Benzema, Al Ittihad'ın Pazar günü Al Ettifaq'ı 3-2'lik bir farkla yenmesiyle golünü de attı. Bu sezon şimdiye kadar 29 maçtan 68 puan alan Al Ittihad, en yakın rakipleri Al Hilal'e karşı bir avantaj elde etti. 

Al Hilal altı puan geride, Al Nassr ise şu anda 58 puanla üçüncü sırada bulunuyor.


Al Ittihad kupaya yaklaşırken, ligin en çok gol atan oyuncusu için yarış hala çok açık. Ronaldo şu anda Al Nassr için 23 golle krallıkta zirvede.


Onu Al Ahli'den Ivan Toney ve Al Shabab'dan Abderrazak Hamdallah takip ediyor, ikisinin de 19 golü var. Benzema da çok geride değil, 18 golle dördüncü sırada.


Ancak, Al Ettifaq zaferinden sonraki karışık bölgede, Benzema kişisel rekorların birinci planda olmadığını açıkça belirtti.


Gol krallığı yarışı konusu gündeme geldiğinde, "Cristiano Ronaldo'nun senden daha çok golü var, altın topu kazanacak mısın?' sorusuna basitçe şöyle dedi:

"Ah dostum... Bununla ilgilenmiyorum dostum. En önemli şey (SPL) kupası."


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