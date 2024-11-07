Beşiktaş kazandı üst sıralara çıktı! İşte Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı başladı. Temsilcilerimizden Beşiktaş, sahasında ağırladığı Malmö'yü 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Diğer temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray da maçlarını bu akşam oynayacak. Peki, 4. hafta itibarıyla UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu nasıl? İşte yanıtı...
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 4. hafta müsabakalarıyla devam ediyor.
Temsilcimiz Beşiktaş, dün oynanan maçta sahasında konuk ettiği Malmö'yü 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Geçtiğimiz hafta Olympique Lyon'u deplasmanda yenen siyah-beyazlı takımın puanı 6 oldu.
Öte yandan, Avrupa Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise bu akşam Hollanda'da AZ Alkmaar ile kritik maçta karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertli takımın bu maç öncesi 5 puanı bulunuyor.
Avrupa Ligi'ndeki son temsilcimiz Galatasaray ise bu akşam zorlu maçta İngiliz ekibi Tottenham'ı ağırlayacak.
Sarı-kırmızılıların ise mücadele öncesi 7 puanı mevcut...
İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki güncel puan durumu - 1
İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki güncel puan durumu - 2