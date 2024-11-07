Beşiktaş kazandı üst sıralara çıktı! İşte Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı başladı. Temsilcilerimizden Beşiktaş, sahasında ağırladığı Malmö'yü 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Diğer temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray da maçlarını bu akşam oynayacak. Peki, 4. hafta itibarıyla UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu nasıl? İşte yanıtı...

1 /9 UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 4. hafta müsabakalarıyla devam ediyor.

2 /9 Temsilcimiz Beşiktaş, dün oynanan maçta sahasında konuk ettiği Malmö'yü 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

3 /9 Geçtiğimiz hafta Olympique Lyon'u deplasmanda yenen siyah-beyazlı takımın puanı 6 oldu.

4 /9 Öte yandan, Avrupa Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise bu akşam Hollanda'da AZ Alkmaar ile kritik maçta karşı karşıya gelecek.

5 /9 Sarı-lacivertli takımın bu maç öncesi 5 puanı bulunuyor.

6 /9 Avrupa Ligi'ndeki son temsilcimiz Galatasaray ise bu akşam zorlu maçta İngiliz ekibi Tottenham'ı ağırlayacak.

7 /9 Sarı-kırmızılıların ise mücadele öncesi 7 puanı mevcut...

8 /9 İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki güncel puan durumu - 1