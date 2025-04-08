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Beşiktaş kötü haber: Başakşehir maçında yok!

Beşiktaş kötü haber: Başakşehir maçında yok!

16:508/04/2025, Salı
G: 8/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig 30. haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda sakatlanarak oyun dışında kalan futbolcudan kötü haber geldi.

Beşiktaş'a Emirhan Topçu'dan kötü haber...


Pazartesi akşamı Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan ancak 17. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından oyundan çıkmak zorunda kalan Emirhan Topçu'dan siyah-beyazlı takıma kötü haber geldi.


EMİRHAN TOPÇU KAÇ HAFTA YOK?

TRT Spor'un haberine göre; Emirhan Topçu, Süper Lig'in 31. haftasında Cumartesi günü Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.



BU SEZON 35 MAÇTA FORMA GİYDİ



Sezon başında Çaykur Rizespor'dan 3.4 milyon Euro karşılığında transfer edilen milli stoper Emirhan Topçu, sezonun geride kalan bölümünde Beşiktaş formasıyla 35 maça çıkarken 1 gol atıp 1 de asist üretti ve 10 sarı kart gördü.


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