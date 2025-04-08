Beşiktaş kötü haber: Başakşehir maçında yok!

BU SEZON 35 MAÇTA FORMA GİYDİ









Sezon başında Çaykur Rizespor'dan 3.4 milyon Euro karşılığında transfer edilen milli stoper Emirhan Topçu, sezonun geride kalan bölümünde Beşiktaş formasıyla 35 maça çıkarken 1 gol atıp 1 de asist üretti ve 10 sarı kart gördü.



