Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında evinde İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaşacak. 3-3 biten ilk maçın rövanşını yönetecek hakem UEFA tarafından açıklandı. Peki, Beşiktaş - Lugano maçının hakemi kim? İşte sorunun cevabı.

1 / 5 Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Lugano ile karşılaşacak.



2 / 5 Beşiktaş - Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş - Lugano rövanş maçı 29 Ağustos Perşembe saat 21.00’de başlayacak.



3 / 5 Beşiktaş - Lugano maçının hakemi kim?

Beşiktaş - Lugano maçını Romanyalı hakem Radu Petrescu yönetecek.

4 / 5 Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ile Mircea Mihail Grigoriu yapacak.

