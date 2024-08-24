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Spor

UEFA açıkladı: Beşiktaş - Lugano maçının hakemi belli oldu

16:16 - 24/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 16:16 - 24/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında evinde İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaşacak. 3-3 biten ilk maçın rövanşını yönetecek hakem UEFA tarafından açıklandı. Peki, Beşiktaş - Lugano maçının hakemi kim? İşte sorunun cevabı.

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Lugano ile karşılaşacak.


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Beşiktaş - Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?


Beşiktaş - Lugano rövanş maçı 29 Ağustos Perşembe saat 21.00’de başlayacak.


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Beşiktaş - Lugano maçının hakemi kim?


Beşiktaş - Lugano maçını Romanyalı hakem Radu Petrescu yönetecek.

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Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ile Mircea Mihail Grigoriu yapacak.


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Marcel Birsan'ın dördüncü hakemliği üstleneceği karşılaşmada Catalin Popa VAR, Andrei Chivulete ise AVAR olacak görev alacak.

#Beşiktaş
#Lugano
#UEFA
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