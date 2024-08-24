Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında evinde İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaşacak. 3-3 biten ilk maçın rövanşını yönetecek hakem UEFA tarafından açıklandı. Peki, Beşiktaş - Lugano maçının hakemi kim? İşte sorunun cevabı.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Lugano ile karşılaşacak.
Beşiktaş - Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?
Beşiktaş - Lugano rövanş maçı 29 Ağustos Perşembe saat 21.00’de başlayacak.
Beşiktaş - Lugano maçının hakemi kim?
Beşiktaş - Lugano maçını Romanyalı hakem Radu Petrescu yönetecek.
Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ile Mircea Mihail Grigoriu yapacak.
Marcel Birsan'ın dördüncü hakemliği üstleneceği karşılaşmada Catalin Popa VAR, Andrei Chivulete ise AVAR olacak görev alacak.