Beşiktaş ve Galatasaray derbi öncesi PFDK yolunda! Kupa maçlarının bedeli ağır olabilir

Beşiktaş ve Galatasaray derbi öncesi PFDK yolunda! Kupa maçlarının bedeli ağır olabilir

14:526/03/2026, Cuma
G: 6/03/2026, Cuma
7 Mart’taki dev derbiye saatler kala her iki camia da disiplin sevkleriyle sarsıldı. Kupa maçlarındaki olaylar nedeniyle kurula sevk edilen devlerin alacağı cezalar merak konusu oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.


TFF'nin açıklamasına göre Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Türkiye Kupası karşılaşmalarında meydana gelen çeşitli olaylar nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.


TFF 1. Lig ekibi Erzurumspor FK ise "talimatlara aykırı hareketi" sebebiyle kurula gönderildi.

