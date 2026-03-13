Beşiktaş’a büyük müjde: Milli yıldızın ayrılığını resmen duyurdular

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Lars Ricken, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Salih Özcan ve Niklas Süle ile yola devam etmeyeceklerini duyurdu.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da sezon sonu için planlama netleşmeye başladı. Sarı-siyahlı kulüp, Niklas Süle ve milli futbolcu Salih Özcan ile yollarını ayırma kararı aldı.
Kulübün sportif direktörü Lars Ricken, iki futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılacağını doğruladı. Ricken, yaptığı açıklamada tarafların karşılıklı anlaşarak bu kararı aldığını söyledi.
"Açık ve saygılı görüşmeler yaptık"
"Bu hafta her ikisiyle de açık ve saygılı görüşmeler yaptık. Sonunda hem Niklas hem de Salih ile sezon sonunda yollarımızı ayırma konusunda ortak bir karar aldık" ifadelerini kullandı.
Ricken ayrıca takımın önünde hâlâ önemli maçlar olduğunu vurgulayarak, "Önümüzde dokuz maç var. Bu maçları mümkün olan en başarılı şekilde tamamlamak ve yeniden Şampiyonlar Ligi’ne katılmak istiyoruz" dedi.