Beşiktaş'a hocaların hocası: Önder Özen önerdi

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme dünya futboluna damga vurmuş sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlılarda Futbol Direktörü Önder Özen'in, Başkan Serdal Adalı’ya kariyeri başarılarla dolu deneyimli bir teknik adamı önerdiği öne sürüldü.
Beşikta’ta yeni teknik direktör arayışları devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetimin daha önce görüştüğü bazı adaylardan istediği sonucu alamamasının ardından, kulüp gündemine sürpriz bir isim geldi.
Beşiktaş’ın teknik direktör listesinde yer alan Razvan Lucescu ve Filipe Luís ile yapılan temaslardan olumlu dönüş alınamadı. Ayrıca genç teknik adam Carlos Vicens için ödenmesi gereken yüksek çıkış bedelinin de süreci zorlaştırdığı belirtildi.
Fotomaç'ın haberine göre, Futbol Direktörü Önder Özen, Başkan Serdal Adalı ile yaptığı değerlendirmelerde dünyaca ünlü teknik adam Marcelo Bielsa ismini gündeme taşıdı. Kariyeri boyunca maddi şartlardan çok sportif projeleri tercih etmesiyle tanınan Bielsa’nın, siyah-beyazlı kulüp için alternatifler arasında değerlendirildiği öne sürüldü.
Marcelo Bielsa'nın adı, Önder Özen’in Beşiktaş’taki ilk görev döneminde de siyah-beyazlı kulüple anılmıştı. Ancak o dönemde yönetim içinde yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle Arjantinli teknik adam yerine farklı bir tercih yapılmış ve rota başka isimlere çevrilmişti.
"Hocaların hocası" olarak gösterilen 70 yaşındaki Bielsa, 2023 yılından bu yana Uruguay Milli Takımı'nı çalıştırıyor. Deneyimli çalıştırıcının mevcut görevine 2026 Dünya Kupası'nın ardından son vermesi bekleniyor.