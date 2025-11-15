Beşiktaş'ın kaleci hedefi belli oldu! Galatasaray da istemişti

Bu sezon Süper Lig'de istikrarsız bir görüntü çizen Beşiktaş, ara transferde ilk takviyeyi kaleye yapabilir. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın da bir dönem istediği o yıldızı gözüne kestirdi.

1 /7 Kalede bu sezon problem yaşayan Beşiktaş'ta ara transfer dönemi hareketli geçecek. Mert Günok Galatasaray ve Gençlerbirliği karşılaşmalarından yaptığı hatalar sonrası yedek kulübesine çekilmişti.

2 /7 Son 4 maçta kaleyi koruyan Ersin Destanoğlu da henüz beklenen performansı ortaya koyamadı. Siyah-beyazlı takım ara transfer döneminde kaleye takviye yapma kararı aldı. 1 numaralı hedef Barcelona'nın dünyaca ünlü file bekçisi Marc-Andre ter Stegen...

3 /7 Fotomaç'ın İtalya basınından aktardığı haberlere göre siyah-beyazlı kulüp, 33 yaşındaki kalecinin durumunu yakından takip ediyor. Bel fıtığı ameliyatı geçiren ve bu sezon Barcelona'da henüz forma giyemeyen tecrübeli eldiven, bireysel antrenmanlara başladı.



4 /7 Siyah-beyazlı yönetimin sezon başında ezeli rakip Galatasaray'ın da gündemine gelen ter Stegen için İspanyol devinin kapısını çalması bekleniyor. 11 yıldır Barça forması giyen Alman eldivenin kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

5 /7 Kariyerinde 44 kez Almanya Milli Takımı'nın formasını giyen 33 yaşındaki eldivenin 8 milyon euro piyasa değeri bulunuyor. Tecrübeli kaleci 11 yıldır İspanyol devi Barcelona'nın kalesini koruyor.

6 /7 Marc-Andre ter Stegen, rotasını 2026 Dünya Kupası'na çevirdi. 33 yaşındaki kalecinin Almanya Milli Takımı kadrosunda yer alabilmek için düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.