Beşiktaş'ta beklenmedik Dusan Alimpijevic gelişmesi: O takımın başına geçti

Beşiktaş'ta beklenmedik Dusan Alimpijevic gelişmesi: O takımın başına geçti

30/09/2025, Salı
G: 30/09/2025, Salı
Beşiktaş Gain Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Sırbistan Milli Takımı'nın yeni koçu oldu. Siyah-beyazlı kulüp yapılan anlaşmanın detaylarını duyurdu.

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Beşiktaş GAİN'de beklenmedik Dusan Alimpijevic gelişmesi gerçekleşti.

Siyah-beyazlı takımın 39 yaşındaki koçu ülkesinde görev yapacak.

Sırbistan Basketbol Federasyonu, Dusan Alimpijevic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Başantrenörlük görevini yürüten Dusan Alimpijevic, Kulübümüzün bilgisi ve onayı dahilinde Sırbistan Basketbol Federasyonu tarafından Sırbistan Milli Takımının Başantrenörlüğüne getirilmiştir. Dusan Alimpijevic’e yeni görevinde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

