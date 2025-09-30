Beşiktaş'ta beklenmedik Dusan Alimpijevic gelişmesi: O takımın başına geçti

Beşiktaş Gain Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Sırbistan Milli Takımı'nın yeni koçu oldu. Siyah-beyazlı kulüp yapılan anlaşmanın detaylarını duyurdu.
Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Beşiktaş GAİN'de beklenmedik Dusan Alimpijevic gelişmesi gerçekleşti.
Siyah-beyazlı takımın 39 yaşındaki koçu ülkesinde görev yapacak.
Sırbistan Basketbol Federasyonu, Dusan Alimpijevic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Başantrenörlük görevini yürüten Dusan Alimpijevic, Kulübümüzün bilgisi ve onayı dahilinde Sırbistan Basketbol Federasyonu tarafından Sırbistan Milli Takımının Başantrenörlüğüne getirilmiştir. Dusan Alimpijevic’e yeni görevinde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."