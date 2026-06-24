Beşiktaş'ta Italiano yıldız isimle ilgili raporunu sundu: "Kesinlikle satmayın"

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun takımla ilgili raporu ortaya çıktı. İtalyan teknik adamın ayrılmasına karşı çıktığı isim belli oldu.
Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, takımla ilgili raporunu hazırladı.
HT Spor yorumcusu Aydın Bayram, Italiano'nun siyah-beyazlı takımda kesin olarak kalmasını istediği ismi açıkladı.
Bayram, "Benim aldığım bilgiye göre, Vincenzo Italiano'nun 'Takımda kalacaklar' listesinin başında Cerny yer alıyor. Italiano, 'Cerny'i satmayın' diyor." ifadelerini kullandı.
Geride bıraktığımız sezon siyah-beyazlı formayla 34 maça çıkan 28 yaşındaki Çek yıldız, 7 gol atarken 8 de asist yapmıştı.