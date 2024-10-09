Bonucci en korktuğu yıldızı açıkladı: ’Beni uyutmayan kabusumdu’

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Leonardo Bonucci kariyerinde en korktuğu yıldızı açıkladı. Kariyerinin son altı ayını Süper Lig devi Fenerbahçe'de geçirdikten sonra profesyonel futboldan emekli olduğunu duyuran Bonucci, Sky Calcio Club’a konuştu. İşte detaylar.
Juventus'un ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Leonardo Bonucci, kariyerinde kendisini en fazla zorlayan futbolcuyu duyurdu.
Real Madrid ve Barcelona'nın efsane oyuncuları Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi dünyanın en iyi futbolcularına karşı oynadı.
İtalyan stoper ayrıca, Juve'de Ronaldo ile üç sezon boyunca aynı soyunma odasını da paylaştı.
Ancak Bonucci, parlak kariyerinde karşılaştığı en zorlu rakibi seçerken Ronaldo ve Messi'nin önünde eski Atalanta forveti Duvan Zapata'yı koydu.
Şu anda Torino'da forma giyen eski Kolombiyalı uluslararası oyuncu, son 11 yılını Serie A'da geçirdi ve Bonucci'ye karşı birçok kez oynadı.
Sky Calcio Club'da konuşan Bonucci şunları söyledi: "En çok vuran ve en çok eğlendiğim Luis Suarez'di çünkü hiç sorun yaşamadan vurdu ve vuruldu.
Geceleri beni uyutmayan kabusum Zapata'ydı.
Tanrım, Atalanta takımına karşı oynadığı maçlardan önce geceleri uyuyamıyordum.
Gücü ve fiziği onu kabusum yaptı. Sonra, birçok şampiyonla oynayacak kadar şanslıydım.
Didier Drogba, Ronaldo, Messi, Fernando Torres ve diğerlerini unuttum ama çok iyiydi."