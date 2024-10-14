Carlo Ancelotti Galatasaray’ın yıldızını istiyor: Arda Güler ile takım arkadaşı olacak

Real Madrid’in teknik direktörü Carlo Ancelotti, Süper Lig’den bir yıldıza daha talip oldu. 5 kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran tecrübeli teknik adam Galatasaray’ın yıldızını takımda istiyor. Detaylar haberimizde.

1 /6 Galatasaray'ın savunmacısı Davinson Sanchez için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.



2 /6 Arjantin'den Ole'nin haberine göre; Kolombiyalı futbolcuyu İspanyol devi Real Madrid istiyor.



3 /6 2023 sezonunun yaz transfer döneminde Tottenham’dan 9.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Davinson Sanchez için Real Madrid'in, sarı kırmızılı yönetimin kapısını çalacağı öne sürüldü.



4 /6 Haberin detayında Eflatun-Beyazlılar, yüklü bir bonservis bedeli önerisinde bulunarak, deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

5 /6 Davinson Sanchez’in de böyle bir teklif gelmesi durumunda İspanyol ekibine gitmeyi istediği bildirildi.



