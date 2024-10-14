Carlo Ancelotti Galatasaray’ın yıldızını istiyor: Arda Güler ile takım arkadaşı olacak

Real Madrid’in teknik direktörü Carlo Ancelotti, Süper Lig’den bir yıldıza daha talip oldu. 5 kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran tecrübeli teknik adam Galatasaray’ın yıldızını takımda istiyor. Detaylar haberimizde.
Galatasaray'ın savunmacısı Davinson Sanchez için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.
Arjantin'den Ole'nin haberine göre; Kolombiyalı futbolcuyu İspanyol devi Real Madrid istiyor.
2023 sezonunun yaz transfer döneminde Tottenham’dan 9.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Davinson Sanchez için Real Madrid'in, sarı kırmızılı yönetimin kapısını çalacağı öne sürüldü.
Haberin detayında Eflatun-Beyazlılar, yüklü bir bonservis bedeli önerisinde bulunarak, deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
Davinson Sanchez’in de böyle bir teklif gelmesi durumunda İspanyol ekibine gitmeyi istediği bildirildi.
Sanchez’in güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro.