Dev kulüplerin radarı bu listede: İşte boşta kalan dünyanın en iyi teknik direktörleri…

Yeni sezon öncesi takımlarını zirveye taşımak isteyen dev kulüpler için teknik direktör pazarı hiç olmadığı kadar zengin. Zinedine Zidane ve Jürgen Klopp gibi futbol tarihine yön veren efsanelerden, Antonio Conte ve Massimiliano Allegri gibi taktik uzmanlarına kadar birçok teknik direktör boşa çıktı. İşte boşta olan dünyanın en iyi teknik direktörleri...

2 /20 Zinedine Zidane: Real Madrid döneminde büyük başarılara imza atan Zidane, 2021 yılından beri takım çalıştırmamasına rağmen dev kulüplerin radarında.



3 /20 Pep Guardiola: Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Guardiola, son olarak Manchester City'de görev yaptı.



4 /20 Jurgen Klopp: Efsane isim Klopp, başarılarla dolu geçen Liverpool kariyerinin ardından uzun süredir takım çalıştırmıyor.



5 /20 Antonio Conte: Dünyanın en iyileri arasında yer alan Conte, sezonun sona ermesiyle birlikte Napoli'deki görevinden ayrıldı.



6 /20 Maurizio Sarri: Deneyimli İtalyan teknik direktör, son olarak Serie A ekibi Lazio'yu çalıştırdı.



7 /20 Massimiliano Allegri: 6 kez İtalya Serie A şampiyonu olan Allegri, Milan ile hayal kırıklığıyla sonuçlanan sezonun ardından görevi bıraktı.



8 /20 Xavi Hernandez: İspanyol teknik direktör, Barcelona döneminin ardından yaklaşık 2 senedir takım çalıştırmıyor.



9 /20 Ernesto Valverde: İspanyol futbolunun tecrübeli isimlerinden Valverde, son olarak Bilbao'yu çalıştırdı.



10 /20 Igor Tudor: Bir dönem Galatasaray'da da görev yapan Tudor, kurtarıcı olarak göreve geldiği Tottenham'ın başında 7 maç kalabilmişti.



11 /20 Jorge Sampaoli: Kariyerinde birçok önemli kulübü çalıştıran Arjantinli hoca, son olarak Atletico Mineiro'nun başında görev yaptı.



12 /20 Enzo Maresca: Chelsea ile arasındaki ilişkiyi ocak ayında bitiren Enzo Maresca'nın Manchester City ile anlaşması bekleniyor.



13 /20 Oliver Glasner: Crystal Palace kariyerini UEFA Konferans Ligi zaferiyle sonlandıran Glasner, boşa çıkan hocalardan birisi oldu.



14 /20 Gennaro Gattuso: Son olarak İtalyan milli takımını çalıştıran Gattuso, Nisan ayında görevinden ayrılmıştı.



15 /20 Filipe Luis: İsmi birçok Avrupa devi ile anılan Filipe Luis, Flamengo'dan 3 Mart tarihinde ayrılmıştı.



16 /20 Sean Dyche: İngiltere Premier League'in en çok maça çıkan hocalarından Sean Dyche, son olarak Nottingham Forest'ı çalıştırdı.



17 /20 Dino Toppmöller: Teknik direktörlük kariyerindeki ilk üst seviye kulübü olan Frankfurt'tan 18 Ocak 2026 tarihinde ayrıldı.



18 /20 Ange Postecoglou: Avustralyalı çalıştırıcı, kariyerindeki son teknik direktörlük görevini Nottingham Forest'ta yaptı.

19 /20 Ruben Amorim: Manchester United'ın başında beklentilerin altında kalan Amorim, 63 maç görev yaptı ve sene başında bıraktı.