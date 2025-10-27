Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Domenico Tedesco'dan Beşiktaş açıklaması: 'Karşılaşacağımız rakip...'

Domenico Tedesco'dan Beşiktaş açıklaması: 'Karşılaşacağımız rakip...'

23:1327/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Gaziantep FK karşısında alınan 4-0'lık galibiyeti değerlendirirken, Beşiktaş derbisi hakkında da konuştu.

Trendyol Süper Lig 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup etti.

Beşiktaş derbisi öncesinde kritik deplasmandan galibiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'Takımda herkes gelişiyor'

"Bu galibiyetten dolayı çok mutluyum. Zor bir haftaydı. Stuttgart maçında çok fazla enerji harcadık. Maça iyi başladık. Takımda herkes gelişiyor, ileriye doğru ilerliyoruz. Herkes çok mutlu."


'10 günde tüm maçları kazandık'

"Sadece son 10 gündeki hem çalışmalarımız hem de performansımızdan mutlu olduğumu söyledim. 10 günde tüm maçları kazandık. Bununla ilgili konuştum."

'Umarım (Beşiktaş derbisi) iyi bir maç olacak'

"Öncelikle iyi bir toparlanma süreci geçirmemiz gerekiyor. Son 3 maç zorlu geçti. İzin yapacağız ve antrenmanlarımız olacak. Umarım iyi bir maç olacak. Karşılaşacağımız rakip, haftada tek maç yapan takımlardan bir tanesi."

#Fenerbahçe
#Domenico Tedesco
#Gaziantep FK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Balıkesir deprem haritası güncellendi: Hangi ilçeler fay hattı üzerinde? İşte riskli ve güvenli ilçelerin listesi