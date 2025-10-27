Domenico Tedesco'dan Beşiktaş açıklaması: 'Karşılaşacağımız rakip...'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Gaziantep FK karşısında alınan 4-0'lık galibiyeti değerlendirirken, Beşiktaş derbisi hakkında da konuştu.
Trendyol Süper Lig 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup etti.
Beşiktaş derbisi öncesinde kritik deplasmandan galibiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
'Takımda herkes gelişiyor'
"Bu galibiyetten dolayı çok mutluyum. Zor bir haftaydı. Stuttgart maçında çok fazla enerji harcadık. Maça iyi başladık. Takımda herkes gelişiyor, ileriye doğru ilerliyoruz. Herkes çok mutlu."
'10 günde tüm maçları kazandık'
"Sadece son 10 gündeki hem çalışmalarımız hem de performansımızdan mutlu olduğumu söyledim. 10 günde tüm maçları kazandık. Bununla ilgili konuştum."
'Umarım (Beşiktaş derbisi) iyi bir maç olacak'
"Öncelikle iyi bir toparlanma süreci geçirmemiz gerekiyor. Son 3 maç zorlu geçti. İzin yapacağız ve antrenmanlarımız olacak. Umarım iyi bir maç olacak. Karşılaşacağımız rakip, haftada tek maç yapan takımlardan bir tanesi."