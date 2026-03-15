Dünya basını Arda Güler’in 70 metreden attığı golü konuşuyor: Yere göğe sığdıramadılar

İspanya LaLiga'da Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Elche'yi 4-1 yendikleri maçta yaklaşık 70 metreden attığı gol ile sezonun en güzel gollerinden birine imza atarak karşılaşmaya damga vurdu. Bu gol, dünya basınında da geniş yer buldu. İşte Arda Güler’in attığı gol için yapılan yorumlar…

3 /9 Defensa Central: “Florentino Perez, Arda için soyunma odasına indi. Özel olarak tebrik etti.”

4 /9 MARCA: “Arda Güler, Elche'yi 4-1 yendikleri maçta Puskas'a yakışır bir gol attı”

5 /9 AS: “Kültürel bir hazine olarak ilan edilecek muhteşem bir gol”

6 /9 Planeta Madrid: “Puskas’a aday bir gol, tarihte hatırlanan en iyi eser.”

7 /9 L'EQUIPE: “Arda Güler'in olağanüstü aşırtma golü şüphesiz yılın gollerinden biri.”

8 /9 La Gazetta Dello Sport: “Akşamın beyaz şölenini taçlandıran sansasyonel bir başarı.”