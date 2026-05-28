Dünya Kupası öncesi büyük şok: 34 yaşındaki süper yıldız sakatlandı!

16:1528/05/2026, Perşembe
Kariyerini ülkesinde Santos formasıyla sürdüren ve milli takımın turnuvadaki en büyük umudu olan 34 yaşındaki efsane 10 numara Neymar, antrenmanda yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Brezilya Milli Takımı’nda kötü haber geldi. Brezilyalı yıldız Neymar, yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.


Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre yıldız futbolcunun sakatlığının beklenenden daha ciddi olduğu öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Neymar’ın, Dünya Kupası’nda Fas ile oynanacak açılış maçını kaçırma ihtimali oldukça yükseldi.


Yıldız oyuncunun yokluğu teknik heyeti düşündürürken, taraftarlar da gelecek resmi açıklamaları beklemeye geçti.


Kulüp kariyerini Santos formasıyla sürdüren 34 yaşındaki futbolcunun dönüş tarihi ise tedavi sürecinin ardından netlik kazanacak.

