Dünya tarihinin en ünlü insanı kim? Serdar Ali Çelikler yıldız futbolcunun ismini verdi

Serdar Ali Çelikler ise tercihini net bir şekilde Cristiano Ronaldo’dan yana kullandı. Çelikler, Ronaldo’nun sosyal medyada dünyanın en çok takip edilen insanı olduğunu hatırlatarak, popülerliğinin sadece futbolseverlerle sınırlı olmadığını ifade etti.