Dünya tarihinin en ünlü insanı kim? Serdar Ali Çelikler yıldız futbolcunun ismini verdi

Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, "Dini, siyasi figürler haricinde dünya tarihinin en ünlü insanı kimdir?" sorusuna cevap verdi. Çelikler, tercihini yıldız futbolcudan yana kullandı.
NEO Spor YouTube kanalında Önder Özen ve Serdar Ali Çelikler, dini ve siyasi figürler dışarıda bırakıldığında dünya tarihinin en ünlü insanının kim olduğu sorusuna farklı cevaplar verdi.
Programda soruya ilk yanıt veren Önder Özen, spor dünyasından öne çıkan isimleri sıraladı. Özen; Pele, Maradona, Lionel Messi ve Michael Jordan’ı dünya çapında en çok tanınan figürler olarak değerlendirdi.
Serdar Ali Çelikler ise tercihini net bir şekilde Cristiano Ronaldo’dan yana kullandı. Çelikler, Ronaldo’nun sosyal medyada dünyanın en çok takip edilen insanı olduğunu hatırlatarak, popülerliğinin sadece futbolseverlerle sınırlı olmadığını ifade etti.
Çelikler açıklamasında, “Bir dönem Michael Jackson vardı. Ama onu Sri Lanka’daki fil temizleyicisi tanıyor mudur? Cristiano Ronaldo’yu tanıyordur ama” sözleriyle, gerçek anlamda küresel tanınırlığın ölçütünün her coğrafyada bilinirlik olduğunu savundu.