Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe arka arkaya sıralandı

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), haziran ayı itibarıyla dünyanın en iyi takımları listesini açıkladı. Türk takımlarının yeri de belli oldu. İşte detaylar...
IFFHS, haziran ayı itibarıyla dünyanın en iyi takımları listesini duyurdu. Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe arka arkaya sıralandı. İşte o liste...
1-Real Madrid
2-Barcelona
3-Inter
4-PSG
5-Arsenal
6-Bayern Münih
7-Liverpool
8-Aston Villa
9-Chelsea
10-Atletico Madrid
31-GALATASARAY
32-FENERBAHÇE
123-BEŞİKTAŞ
126-BAŞAKŞEHİR
157-TRABZONSPOR