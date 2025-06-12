Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe arka arkaya sıralandı

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), haziran ayı itibarıyla dünyanın en iyi takımları listesini açıkladı. Türk takımlarının yeri de belli oldu. İşte detaylar...

1 /16 IFFHS, haziran ayı itibarıyla dünyanın en iyi takımları listesini duyurdu. Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe arka arkaya sıralandı. İşte o liste...

2 /16 1-Real Madrid

3 /16 2-Barcelona

4 /16 3-Inter

5 /16 4-PSG

6 /16 5-Arsenal

7 /16 6-Bayern Münih

8 /16 7-Liverpool

9 /16 8-Aston Villa

10 /16 9-Chelsea

11 /16 10-Atletico Madrid

12 /16 31-GALATASARAY

13 /16 32-FENERBAHÇE

14 /16 123-BEŞİKTAŞ

15 /16 126-BAŞAKŞEHİR