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Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe arka arkaya sıralandı

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe arka arkaya sıralandı

Tuğçe Erginkoç
10:4812/06/2025, Perşembe
G: 12/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), haziran ayı itibarıyla dünyanın en iyi takımları listesini açıkladı. Türk takımlarının yeri de belli oldu. İşte detaylar...

IFFHS, haziran ayı itibarıyla dünyanın en iyi takımları listesini duyurdu. Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe arka arkaya sıralandı. İşte o liste...

1-Real Madrid

2-Barcelona

3-Inter

4-PSG

5-Arsenal

6-Bayern Münih

7-Liverpool

8-Aston Villa

9-Chelsea

10-Atletico Madrid

31-GALATASARAY

32-FENERBAHÇE

123-BEŞİKTAŞ

126-BAŞAKŞEHİR

157-TRABZONSPOR

#IFFHS
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#Fenerbahçe
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