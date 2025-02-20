Efsane geri dönüyor: Sürpriz Van Persie hamlesi!

EFSANE GERİ DÖNÜYOR

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen dünyaca ünlü Hollandalı golcü Robin van Persie, her şeyin başladığı yere geri dönüyor. The Athletic'in haberine göre; Brian Priske ile yollarını ayıran Feyenoord, Robin van Persie'yi antrenör olarak takımın başına getirmenin eşiğinde. Taraflar bugün bir araya gelerek görüşme yapacak.



