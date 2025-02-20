Efsane geri dönüyor: Sürpriz Van Persie hamlesi!

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Hollanda’nın efsane ismi Robin Van Persie, kariyerini teknik direktör olarak Heerenveen takımında sürdürüyor. 41 yaşındaki tecrübeli isim hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Hollandalı teknik adam efsanesi olduğu kulübe geri dönüyor. Detaylar haberimizde.
EFSANE GERİ DÖNÜYOR
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen dünyaca ünlü Hollandalı golcü Robin van Persie, her şeyin başladığı yere geri dönüyor. The Athletic'in haberine göre; Brian Priske ile yollarını ayıran Feyenoord, Robin van Persie'yi antrenör olarak takımın başına getirmenin eşiğinde. Taraflar bugün bir araya gelerek görüşme yapacak.
Daha önce Feyenoord U18 takımını da çalıştıran Robin van Persie, bu sezon Heerenveen ile çıktığı 23 maçta takımına 27 puan topladı. Feyenoord, Hollanda Ligi'nde 40 puanla 4. sırada yer alıyor. Hollanda ekibi, Şampiyonlar Ligi play-off etabında Milan'ı eleyerek son 16 turuna yükseldi.
Futbola 1996 yılında Feyenoord alt yapısında başlayan Robin van Persie, 2004 yılında Arsenal'e transfer oldu. 8 sezonluk Arsenal kariyerinin ardından üç yıl da Manchester United forması giyen Uçan Hollandalı, 2015-2018 yılları arasında da Fenerbahçe forması giydikten sonra bir sezonluk Feyenoord kariyerinin ardından futbola veda etti.
2019'da futbolculuk kariyerini sonlandıran van Persie, 2020 yılında forvet antrenörü olarak bir başka Hollanda ekibi Feyenoord'da göreve başlamıştı. Van Persie, Feyenoord U18 takımının teknik direktörlüğünü yaptı. Hollandalı efsane, ilk teknik direktörlük deneyimine SC Heerenveen ile 2024-2025 sezonuyla başladı.