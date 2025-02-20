Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Efsane geri dönüyor: Sürpriz Van Persie hamlesi!

Efsane geri dönüyor: Sürpriz Van Persie hamlesi!

14:3320/02/2025, Perşembe
G: 20/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Hollanda’nın efsane ismi Robin Van Persie, kariyerini teknik direktör olarak Heerenveen takımında sürdürüyor. 41 yaşındaki tecrübeli isim hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Hollandalı teknik adam efsanesi olduğu kulübe geri dönüyor. Detaylar haberimizde.

EFSANE GERİ DÖNÜYOR

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen dünyaca ünlü Hollandalı golcü Robin van Persie, her şeyin başladığı yere geri dönüyor. The Athletic'in haberine göre; Brian Priske ile yollarını ayıran Feyenoord, Robin van Persie'yi antrenör olarak takımın başına getirmenin eşiğinde. Taraflar bugün bir araya gelerek görüşme yapacak.


Daha önce Feyenoord U18 takımını da çalıştıran Robin van Persie, bu sezon Heerenveen ile çıktığı 23 maçta takımına 27 puan topladı. Feyenoord, Hollanda Ligi'nde 40 puanla 4. sırada yer alıyor. Hollanda ekibi, Şampiyonlar Ligi play-off etabında Milan'ı eleyerek son 16 turuna yükseldi.


Futbola 1996 yılında Feyenoord alt yapısında başlayan Robin van Persie, 2004 yılında Arsenal'e transfer oldu. 8 sezonluk Arsenal kariyerinin ardından üç yıl da Manchester United forması giyen Uçan Hollandalı, 2015-2018 yılları arasında da Fenerbahçe forması giydikten sonra bir sezonluk Feyenoord kariyerinin ardından futbola veda etti.


2019'da futbolculuk kariyerini sonlandıran van Persie, 2020 yılında forvet antrenörü olarak bir başka Hollanda ekibi Feyenoord'da göreve başlamıştı. Van Persie, Feyenoord U18 takımının teknik direktörlüğünü yaptı. Hollandalı efsane, ilk teknik direktörlük deneyimine SC Heerenveen ile 2024-2025 sezonuyla başladı.


#Robin Van Persie
#Heerenveen
#Hollanda
#Fenerbahçe

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Samsun, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop’ta okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma günü için Valilik açıklama yaptı mı?