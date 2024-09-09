En golcü 10 futbolcu belli oldu: Süper Lig'den de bir isim var

Aktif futbolcular arasında en çok gol atan 10 isim belli oldu. Cristiano Ronaldo'nun zirvede olduğu listeye Süper Lig'den tek isim bir girebildi. İşte Transfermarkt'ın verilerine en çok gol atan futbolcular:

1 / 10 1- Cristiano Ronaldo Yaş: 39 Gol: 900

2 / 10 2- Lionel Messi Yaş: 37 Gol: 838

3 / 10 3- Robert Lewandowski Yaş: 36 Gol: 655

4 / 10 4- Luis Suarez Yaş: 37 Gol: 573

5 / 10 5- Karim Benzema Yaş: 36 Gol: 473

6 / 10 6- Edison Cavani Yaş: 37 Gol: 457

7 / 10 7- Neymar Yaş: 32 Gol: 439

8 / 10 8- Edin Dzeko Yaş: 38 Gol: 432

9 / 10 9- Hulk Yaş: 38 Gol: 426