En golcü 10 futbolcu belli oldu: Süper Lig'den de bir isim var

Aktif futbolcular arasında en çok gol atan 10 isim belli oldu. Cristiano Ronaldo'nun zirvede olduğu listeye Süper Lig'den tek isim bir girebildi. İşte Transfermarkt'ın verilerine en çok gol atan futbolcular:
1- Cristiano Ronaldo
Yaş: 39
Gol: 900
2- Lionel Messi
Yaş: 37
Gol: 838
3- Robert Lewandowski
Yaş: 36
Gol: 655
4- Luis Suarez
Yaş: 37
Gol: 573
5- Karim Benzema
Yaş: 36
Gol: 473
6- Edison Cavani
Yaş: 37
Gol: 457
7- Neymar
Yaş: 32
Gol: 439
8- Edin Dzeko
Yaş: 38
Gol: 432
9- Hulk
Yaş: 38
Gol: 426
10- Eran Zahavi
Yaş: 37
Gol: 412