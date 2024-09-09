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Spor

En golcü 10 futbolcu belli oldu: Süper Lig'den de bir isim var

15:54 - 9/09/2024 پیر
Güncelleme: 16:13 - 9/09/2024 پیر
Yeni Şafak

Aktif futbolcular arasında en çok gol atan 10 isim belli oldu. Cristiano Ronaldo'nun zirvede olduğu listeye Süper Lig'den tek isim bir girebildi. İşte Transfermarkt'ın verilerine en çok gol atan futbolcular:

1/ 10

1- Cristiano Ronaldo

Yaş: 39

Gol: 900

2/ 10

2- Lionel Messi

Yaş: 37

Gol: 838

3/ 10

3- Robert Lewandowski

Yaş: 36

Gol: 655

4/ 10

4- Luis Suarez

Yaş: 37

Gol: 573

5/ 10

5- Karim Benzema

Yaş: 36

Gol: 473

6/ 10

6- Edison Cavani

Yaş: 37

Gol: 457

7/ 10

7- Neymar

Yaş: 32

Gol: 439

8/ 10

8- Edin Dzeko

Yaş: 38

Gol: 432

9/ 10

9- Hulk

Yaş: 38

Gol: 426

10/ 10

10- Eran Zahavi

Yaş: 37

Gol: 412

#Süper Lig
#Cristiano Ronaldo
#Edin Dzeko
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