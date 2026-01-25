En-Nesyri olayının perde arkası ortaya çıktı: Herkes şoke oldu

Fenerbahçe’de Youssef En Nesyri’nin geleceği merak konusu. Sarı lacivertliler, Juventus ile anlaşma sağladı ama Faslı golcünün ‘Evet’ dememesi deprem etkisi oluşturdu. İşte transfer görüşmelerinin perde arkası…
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri krizi yaşanıyor.
Sarı lacivertli yönetim, oyuncuyu göndermek için uğraşıyor ama En Nesyri gelen teklifleri henüz kabul etmedi.
Teknik direktör Domenico Tedesco da oyuncu satışı olmayacaksa, Faslı golcüden faydalanmak istediğini yönetime bildirdi.
Fenerbahçe, Juventus ile anlaşmasına rağmen En Nesyri henüz ‘Evet’ demedi.
La Gazzetta dello Sport'un aktardığı habere göre En-Nesyri kalıcı bir sözleşmeyle transferini gerçekleştirmek istediği için henüz teklife "Evet" demedi.
Faslı forvetin eski takımı Sevilla'dan teklif aldığı ve bu yüzden kafasının karıştığı da belirtildi.
Gazzetta'daki haberde, Juventus'un bu tavrı hiç hoş karşılamadığı ve süreçten yorulmaya başladığı vurgulandı.