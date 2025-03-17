Eski Fenerbahçeli yıldızdan enfes frikik golü: 7 yıl sonra kupa kazandırdı | VİDEO

Beira-Rio Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sonuçlandı. Internacional, 56. dakikada Enner Valencia'nın uzak mesafeden attığı müthiş frikik golüyle öne geçti. Gremio bu gole 62. dakikada Wagner Leonardo ile karşılık verdi ve maç bu skorla sonuçlandı.



