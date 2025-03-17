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Eski Fenerbahçeli yıldızdan enfes frikik golü: 7 yıl sonra kupa kazandırdı | VİDEO

Eski Fenerbahçeli yıldızdan enfes frikik golü: 7 yıl sonra kupa kazandırdı | VİDEO

14:4617/03/2025, Pazartesi
G: 17/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Brezilya ekiplerinden Internacional forması giyen eski Fenerbahçeli Enner Valencia, Gaucho Şampiyonası'nın finalinde Gremio ağlarına attığı muhteşem frikik golüyle kupayı getirdi. Enner Valencia'nın attığı gole haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Internacional, Brezilya Gaucho Şampiyonası'nın finalinde 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında ezeli rakibi Gremio ile 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluğa ulaştı.

Beira-Rio Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sonuçlandı. Internacional, 56. dakikada Enner Valencia'nın uzak mesafeden attığı müthiş frikik golüyle öne geçti. Gremio bu gole 62. dakikada Wagner Leonardo ile karşılık verdi ve maç bu skorla sonuçlandı.


İşte final müsabakasına damga vuran Enner Valencia'nın muhteşem golü:

90+12. dakikada kavga eden Internacional futbolcusu Braian Aguirre ile Gremiolu Dodi kırmızı kart gördü. Internacional bu sonuçla Gremio'nun 7 sezon üst üste süren şampiyonluk serisine son vermiş oldu.


#Enner Valencia
#Fenerbahçe
#Internacional

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