Eski hakemler Galatasaray'ın kazandığı penaltı için ne dedi? "Türk hakemliği bitti"

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Galatasaray-Göztepe maçına verilen penaltı kararı damga vurdu. Ev sahibi ekipte Kaan Ayhan yüzüne aldığı darbe sonrası yerde kaldı ve Galatasaray penaltı kazandı. Hakem Barış Akarsu'nun vermiş olduğu karar tartışma konusu oldu. Eski hakemler pozisyonu değerlendirdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 18. haftasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 8. dakikasında yaşanan penaltı pozisyonu karşılaşmaya damga vurdu.
Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda kafa topuna çıkmaya hazırlanan Kaan Ayhan'a rakibi müdahale yaptı.
Aldığı darbe sonrası Kaan Ayhan yerde kaldı ve hakem Barış Akarsu penaltı noktasını gösterdi.
Galatasaray'ın kazanmış olduğu penaltı sonrası Göztepeli futbolcular itiraz etse de hakem kararından vazgeçmedi. Topun başına geçen Osimhen takımını 1-0 öne geçirdi.
ESKİ HAKEMLER GALATASARAY'IN KAZANDIĞI PENALTI İÇİN NE DEDİ?
Ahmet Çakar: "Galatasaray'ın kazandığı penaltıya dünyanın hiçbir yerinde penaltı vermezler! Türk hakemliği bitti! Geberdi! Allah cezanızı versin!"
Deniz Ateş Bitnel: Kaan Ayhan 'a yapılan müdahale, elin kolun kural dışı kullanımına örnek. Penaltı, sarı kart doğru karar.