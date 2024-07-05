EURO 2024 yarı finale kalan takımlar hangileri, eşleşmeler nasıl olacak? İşte o takımlar…

EURO 2024 son 16 turu maçlarının ardından gözler çeyrek final eşleşmelerine çevrildi. 8 takımın adını yarı finale yazdırmak için kozlarını paylaşacağı büyük heyecan İspanya - Almanya maçıyla başlayacak. Oynanacak maçların ardından yarı finale kalan takımlar belli olacak. Peki, EURO 2024 yarı final turuna hangi takımlar kaldı, eşleşmeler nasıl olacak? İşte detaylar...
EURO 2024'te oynanan son 16 turu maçlarının ardından 8 takım adını çeyrek finale yazdırdı.
Belli olan eşleşmelerin ardından son 16, çeyrek final, yarı final ve final maçı programı belli oldu.
Çeyrek finale yükselen takımlar şöyle; "Türkiye, Hollanda, İspanya, Almanya, Fransa, Portekiz, İsviçre, İngiltere"
Bugün oynanacak İspanya - Almanya mücadelesiyle çeyrek final heyecanı başlayacak.
8 takımın kozlarını paylaşacağı çeyrek finalde eşleşmeler belli oldu.
Çeyrek final eşleşmeleri aşağıdaki gibi;
İspanya - Almanya
Portekiz - Fransa
Hollanda - Türkiye
İngiltere - İsviçre
EURO 2024 YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?
FİNAL YOLU 1
1. Maç: İspanya - Almanya
2. Maç: Portekiz - Fransa
FİNAL YOLU 2
3. Maç: Hollanda - Türkiye
4. Maç: İngiltere - İsviçre