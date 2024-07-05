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Spor

EURO 2024 yarı finale kalan takımlar hangileri, eşleşmeler nasıl olacak? İşte o takımlar…

18:00 - 5/07/2024 Cuma
Yeni Şafak

EURO 2024 son 16 turu maçlarının ardından gözler çeyrek final eşleşmelerine çevrildi. 8 takımın adını yarı finale yazdırmak için kozlarını paylaşacağı büyük heyecan İspanya - Almanya maçıyla başlayacak. Oynanacak maçların ardından yarı finale kalan takımlar belli olacak. Peki, EURO 2024 yarı final turuna hangi takımlar kaldı, eşleşmeler nasıl olacak? İşte detaylar...

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EURO 2024'te oynanan son 16 turu maçlarının ardından 8 takım adını çeyrek finale yazdırdı.


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Belli olan eşleşmelerin ardından son 16, çeyrek final, yarı final ve final maçı programı belli oldu.


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Çeyrek finale yükselen takımlar şöyle; "Türkiye, Hollanda, İspanya, Almanya, Fransa, Portekiz, İsviçre, İngiltere"

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Bugün oynanacak İspanya - Almanya mücadelesiyle çeyrek final heyecanı başlayacak.

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8 takımın kozlarını paylaşacağı çeyrek finalde eşleşmeler belli oldu.

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Çeyrek final eşleşmeleri aşağıdaki gibi;

İspanya - Almanya

Portekiz - Fransa

Hollanda - Türkiye

İngiltere - İsviçre


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EURO 2024 YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?

FİNAL YOLU 1


1. Maç: İspanya - Almanya

2. Maç: Portekiz - Fransa





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FİNAL YOLU 2


3. Maç: Hollanda - Türkiye

4. Maç: İngiltere - İsviçre


#EURO 2024
#Yarı Final
#Türkiye
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