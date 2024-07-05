EURO 2024 yarı finale kalan takımlar hangileri, eşleşmeler nasıl olacak? İşte o takımlar…

EURO 2024 son 16 turu maçlarının ardından gözler çeyrek final eşleşmelerine çevrildi. 8 takımın adını yarı finale yazdırmak için kozlarını paylaşacağı büyük heyecan İspanya - Almanya maçıyla başlayacak. Oynanacak maçların ardından yarı finale kalan takımlar belli olacak. Peki, EURO 2024 yarı final turuna hangi takımlar kaldı, eşleşmeler nasıl olacak? İşte detaylar...

1 / 8 EURO 2024'te oynanan son 16 turu maçlarının ardından 8 takım adını çeyrek finale yazdırdı.



2 / 8 Belli olan eşleşmelerin ardından son 16, çeyrek final, yarı final ve final maçı programı belli oldu.



3 / 8 Çeyrek finale yükselen takımlar şöyle; "Türkiye, Hollanda, İspanya, Almanya, Fransa, Portekiz, İsviçre, İngiltere"

4 / 8 Bugün oynanacak İspanya - Almanya mücadelesiyle çeyrek final heyecanı başlayacak.

5 / 8 8 takımın kozlarını paylaşacağı çeyrek finalde eşleşmeler belli oldu.

6 / 8 Çeyrek final eşleşmeleri aşağıdaki gibi; İspanya - Almanya Portekiz - Fransa Hollanda - Türkiye İngiltere - İsviçre



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EURO 2024 YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK? FİNAL YOLU 1

1. Maç: İspanya - Almanya 2. Maç: Portekiz - Fransa







