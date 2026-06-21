Fatih Terim'den ezber bozan Messi-Ronaldo çıkışı! Canlı yayında öyle bir şey söyledi ki…

Fatih Terim, futbol dünyasının iki süper yıldızı Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, her iki oyuncuya da büyük saygı duyduğunu belirtirken, en iyi futbolcu tercihini ise açık bir şekilde Messi'den yana kullandı.



