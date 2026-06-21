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Fatih Terim'den ezber bozan Messi-Ronaldo çıkışı! Canlı yayında öyle bir şey söyledi ki…

Fatih Terim'den ezber bozan Messi-Ronaldo çıkışı! Canlı yayında öyle bir şey söyledi ki…

13:4021/06/2026, Pazar
G: 21/06/2026, Pazar
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Futbol tarihinin belki de en büyük, en bitmek bilmeyen tartışması olan "Lionel Messi mi, Cristiano Ronaldo mu?" sorusuna Türk futbolunun efsane ismi, "İmparator" lakaplı Fatih Terim'den gündemi sarsacak bir yanıt geldi.

Fatih Terim, futbol dünyasının iki süper yıldızı Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, her iki oyuncuya da büyük saygı duyduğunu belirtirken, en iyi futbolcu tercihini ise açık bir şekilde Messi'den yana kullandı.


Arjantinli yıldız Lionel Messi'yi izlemenin ayrı bir keyif olduğunu söyleyen Fatih Terim, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun kariyerine de övgüler yağdırdı.


Tecrübeli çalıştırıcı, "Messi’yi izlemek bir zevk. Ronaldo’ya da çok büyük saygı duyuyorum, bu yaşa kadar zirve yolculuğu kolay değil." ifadelerini kullandı.


Lionel Messi'nin sahadaki çok yönlülüğüne dikkat çeken Fatih Terim, dünyanın en iyi futbolcusu konusundaki düşüncesini ise çarpıcı sözlerle dile getirdi.

Terim, "Messi, sahanın içinde her şeyi yapabilecek bir oyuncu. Bu yüzden 1 de Messi, 2 de Messi, 3 de Messi." diyerek tercihini net bir şekilde ortaya koydu.

Fatih Terim'in açıklamaları kısa sürede futbolseverler arasında geniş yankı uyandırırken, Messi ile Cristiano Ronaldo arasındaki "gelmiş geçmiş en iyi futbolcu" tartışmaları da bir kez daha gündeme geldi. Deneyimli teknik adamın sözleri, sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.


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