Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fatih Terim'in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Galatasaray taraftarı 'geri dönüş' olarak yorumladı

Fatih Terim'in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Galatasaray taraftarı 'geri dönüş' olarak yorumladı

13:4414/02/2026, Cumartesi
G: 14/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim, Instagram hesabı üzerinden bir video yayınladı. Tecrübeli teknik adamın sözleri, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

Kariyerinde son olarak Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Shabab'ta görev alan Fatih Terim, Instagram hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı.

Tecrübeli teknik adam, yayıladığı videoda, "Büyük devrimler gürültüyle gelmez, süreklilikle gelir. Yeni şeyler söyleyelim cancağızım..." gibi cümleler sarf etti.

Paylaşımını "Hani derler ya, çok yakında" yorumuyla yayınlayan Terim'in bu gönderisi 'Galatasaray'a dönüş' olarak yorumlandı.

Fatih Terim'in paylaşımının altına, sarı-kırmızılı taraftarlar yorum yağdırdı.

FATİH TERİM'İN PAYLAŞIMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

#Fatih Terim
#Galatasaray
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tarımsal Destek ödemesi (mazot gübre desteği) yattı mı? Şubat ayı mazot ve gübre desteği ödeme tarihi 2026!