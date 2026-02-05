Yeni Şafak
Fenerbahçe - Erzurumspor FK Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

11:015/02/2026, Perşembe
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında Fenerbahçe evinde Erzurumspor FK’yı konuk ediyor. Bu akşam saat 20.30’da başlayacak karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe, Erzurumspor FK maçında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan Archie Brown, Levent Mercan ve Jhon Duran'ın yanı sıra tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilen kaptan Milan Skriniar, kadroda yer alamayacak. Fenerbahçe - Erzurumspor FK maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Erzurumspor FK'yi konuk edecek.


Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?


Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Ömer Faruk Turtay'ın yöneteceği mücadelede Esat Sancaktar ve Sabri Öğe, yardımcı hakem olarak görev yapacak. Karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak.


Kupada ilk maçında sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertli takım, ikinci müsabakasında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. 3 puanı bulunan Fenerbahçe, 8 takımlı grupta 5. sırada yer alıyor.


FENERBAHÇE’DE KİMLER EKSİK?


Fenerbahçe, Erzurumspor FK maçında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.


Sakatlıkları bulunan Archie Brown, Levent Mercan ve Jhon Duran'ın yanı sıra tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilen kaptan Milan Skriniar, kadroda yer alamayacak.


Sidiki Cheriff ilk maçına çıkıyor



Sarı-lacivertlilerin Angers'tan transfer ettiği 19 yaşındaki forvet Cheriff'in karşılaşmada yer alması bekleniyor.



FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR FK MAÇ KADROSU


MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: Mert; Oğuz, Yiğit Efe, Çağlar, Mert; İsmail, Fred; Nene, Talisca, Kerem; Cherif.

Erzurumspor FK: Erkan; Cengizhan, Gerxhaliu, Ömer, Ali; Adem, Baiye; Sylla, Murat Cem, Mert; Eren.




