Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamıştı: ‘Göreve hazırım’ diyerek Saran’a seslendi!

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun geleceği tartışılırken, 2013-14 şampiyonluğunu kazandıran tecrübeli teknik direktör, aracılarla Başkan Sadettin Saran'a "Göreve hazırım" mesajı gönderdi.
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun geleceği belirsizliğini koruyor.
Yakın zamanda ayrılık ihtimali konuşulurken, olası bir senaryoda Aykut Kocaman'ın yanı sıra Ersun Yanal ismi de yeniden gündeme gelebilir.
"GÖREVE HAZIRIM"
Sarı-lacivertli takıma son şampiyonluğunu kazandıran Ersun Yanal'ın, aracılar vasıtasıyla Başkan Sadettin Saran'a "göreve hazırım" mesajı gönderdiği öne sürüldü.
Tecrübeli teknik adamın bu hamlesi, camiada heyecan ve merak uyandırdı.
Tecrübeli teknik adam son olarak 1. Lig ekiplerinden Amed SK'yı çalıştırmıştı. Burada 10 maça çıkan Yanal, 3 galibiyet 3 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.