Fenerbahçe imzaya getiriyordu, Beşiktaş’a önerildi: Liverpool’un efsane ismi için yılın transfer çalımı!

22/05/2026, Cuma
Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer piyasası hareketlendi. Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı ancak kongre süreci nedeniyle beklemeye aldığı Liverpool'un 32 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızı, menajerler aracılığıyla gizlice Beşiktaş'a teklif edildi. İşte detaylar.

Liverpool forması giyen 32 yaşındaki sol bek Andrew Robertson, Beşiktaş'a önerildi.


Fenerbahçe'nin önemli aşama kaydettiği ancak seçim nedeniyle beklemeye geçtiği İskoç sol bek, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a da önerildi.


Önder Özen'i futbol direktörlüğüne getiren Beşiktaş, şu anda önceliği yeni teknik direktöre verdi. Beşiktaş, göreve gelecek yeni teknik direktörle birlikte Robertson için kararını belirleyecek.


Liverpool'da bu sezon 35 maçta süre bulan Robertson, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.


