Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe - Karagümrük maçına damga vuran an: Devre arasında stadı terk etti

Fenerbahçe - Karagümrük maçına damga vuran an: Devre arasında stadı terk etti

21:2919/10/2025, Pazar
G: 19/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig 9. haftasında oynanan Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçının devre arasında konuk ekibin başkanı Süleyman Hurma hakem kararlarına tepki gösterdi ve stadyumu terk etti.

Trendyol Süper Lig 9. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Kadıköy'de oynanan mücadelenin ilk yarısı sona erdikten sonra Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma stadyumu terk etti.

Hakem Ali Şansalan'ın verdiği kararlara tepki gösteren Hurma, "Böyle hakem mi olur, böyle maç mı yönetilir?  Penaltı olup olmadığını bana sormayın, tüm Türkiye gördü." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Sezgin Gelmez'e konuşan başkan Süleyman Hurma şu ifadeleri kullandı;

"Böyle hakem mi olur, böyle maç mı yönetilir? Fenerbahçeli futbolcular hakemi baskı altına alın diye sürekli taraftarlarını uyardı. Hakemde baskı altında kaldı. Penaltı olup olmadığını bana sormayın, tüm Türkiye gördü. Sadece o pozisyon değil rakip aleyhine de kartlarını kullanmadı."

#Fatih Karagümrük
#Fenerbahçe
#Süleyman Hurma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye'nin, il merkezinin rakımı en yüksek olan ili hangisidir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik sorunun yanıtı