Fenerbahçe - Karagümrük maçına damga vuran an: Devre arasında stadı terk etti

Süper Lig 9. haftasında oynanan Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçının devre arasında konuk ekibin başkanı Süleyman Hurma hakem kararlarına tepki gösterdi ve stadyumu terk etti.
Trendyol Süper Lig 9. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.
Kadıköy'de oynanan mücadelenin ilk yarısı sona erdikten sonra Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma stadyumu terk etti.
Hakem Ali Şansalan'ın verdiği kararlara tepki gösteren Hurma, "Böyle hakem mi olur, böyle maç mı yönetilir? Penaltı olup olmadığını bana sormayın, tüm Türkiye gördü." ifadelerini kullandı.
Gazeteci Sezgin Gelmez'e konuşan başkan Süleyman Hurma şu ifadeleri kullandı;
"Böyle hakem mi olur, böyle maç mı yönetilir? Fenerbahçeli futbolcular hakemi baskı altına alın diye sürekli taraftarlarını uyardı. Hakemde baskı altında kaldı. Penaltı olup olmadığını bana sormayın, tüm Türkiye gördü. Sadece o pozisyon değil rakip aleyhine de kartlarını kullanmadı."