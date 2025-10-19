Fenerbahçe - Karagümrük maçına damga vuran an: Devre arasında stadı terk etti

Gazeteci Sezgin Gelmez'e konuşan başkan Süleyman Hurma şu ifadeleri kullandı;

"Böyle hakem mi olur, böyle maç mı yönetilir? Fenerbahçeli futbolcular hakemi baskı altına alın diye sürekli taraftarlarını uyardı. Hakemde baskı altında kaldı. Penaltı olup olmadığını bana sormayın, tüm Türkiye gördü. Sadece o pozisyon değil rakip aleyhine de kartlarını kullanmadı."