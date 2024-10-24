Fenerbahçe - Manchester United Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Manchester United’ı konuk edecek. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Maç tabii ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Manchester United maçı öncesi Fenerbahçe'de sol bek sıkıntısı yaşanıyor. Samsunspor maçında sakatlanan ve uzun süre takımdan ayrı kalacak olan Oosterwolde'nin yerine sol bekte Djiku'nun oynaması bekleniyor. Levent Mercan'la birlikte UEFA'ya verilen listede isimleri yer almayan Oğuz Aydın, Filip Kostic ve Bartuğ Elmaz da bugünkü maçta forma giyemeyecek. Peki Fenerbahçe’de ManU maçında ilk 11’de kimler var? İşte Fenerbahçe - Manchester United maç kadrosu ve muhtemel 11’leri…

1 /14 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında bugün İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek.



2 /14 Ülker Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Clement Turpin yönetecek.



3 /14 Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

4 /14 UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, ikinci maçında Twente deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.



5 /14 Fenerbahçe 4 puanla 13. sırada yer alıyor.

6 /14 Sahasında Twente ile 1-1, deplasmanda da Porto ile de 3-3 berabere kalan Manchester United ise 2 puanla 21. sırada bulunuyor.

7 /14 Manchester United maçı öncesi Fenerbahçe'de sol bek sıkıntısı yaşanıyor.

8 /14 Samsunspor maçında sakatlanan ve uzun süre takımdan ayrı kalacak olan Oosterwolde'nin yerine sol bekte Djiku'nun oynaması bekleniyor.

9 /14 Cengiz Ünder de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak.



10 /14 Levent Mercan'la birlikte UEFA'ya verilen listede isimleri yer almayan Oğuz Aydın, Filip Kostic ve Bartuğ Elmaz da bugünkü maçta forma giyemeyecek.



11 /14 Union Saint-Gilloise karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Twente deplasmanında oynayamayan Bright Osayi-Samuel ise cezasını tamamladı.

12 /14 Şans bulursa Nijeryalı futbolcu maçta sahaya çıkabilecek.

13 /14 FENERBAHÇE - MANCHESTER UNİTED MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11'LER Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Djiku, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can, Maximin, En Nesyri



