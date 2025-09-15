Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi Davut Dakul Çelik'in hangi takımlı olduğu ortaya çıktı: Lise defterine arkadaşları yazmış

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçına hakem kararları damga vurdu. Hem maçı yöneten Ozan Ergün hem de VAR'da görevli Davut Dakul Çelik'in kararları sosyal medyada olay oldu. Ayrıca Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi Davut Dakul Çelik'in hangi takımlı olduğu ortaya çıktı.
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk etti.
Mücadeleyi sarı lacivertli takım 1-0 kazandı.
Fenerbahçe-Trabzonspor maçına hakem kararları damga vurdu.
Hem maçı yöneten Ozan Ergün hem de VAR'da görevli Davut Dakul Çelik'in kararları sosyal medyada olay oldu.
Trabzonspor'un Onuachu ile bulduğu gol VAR izlemesi ile iptal edilirken; Fenerbahçe'nin çizgiyi geçen topu, gol olarak verilmedi.
Ayrıca Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi Davut Dakul Çelik'in hangi takımlı olduğu ortaya çıktı.
Çelik'in mezun olduğu lisenin anı defterine, arkadaşları tarafından Fenerbahçeli olduğu yazıldı.