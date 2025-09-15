Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi Davut Dakul Çelik'in hangi takımlı olduğu ortaya çıktı: Lise defterine arkadaşları yazmış

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçına hakem kararları damga vurdu. Hem maçı yöneten Ozan Ergün hem de VAR'da görevli Davut Dakul Çelik'in kararları sosyal medyada olay oldu. Ayrıca Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi Davut Dakul Çelik'in hangi takımlı olduğu ortaya çıktı.

