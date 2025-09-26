Fenerbahçe'de büyük değişim başlıyor: Saran radikal kararların eşiğinde!

Sadettin Saran, Fenerbahçe'de futbol takımındaki olumsuz havanın dağılması için önemli kararlar almanın eşiğinde. Teknik direktör Tedesco ile ilgili olarak milli takım arasının beklenildiği sarı lacivertlilerde futbolcularla ilgili de flaş hamleler yapılabilir.
Mazbatasını alan Saran'a futbol takımı ve yönetimi ile ilgili bilgiler veren Ali Koç'un yerli futbolcularla ilgili olumsuz bildirimlerde bulunduğu ifade edildi.
Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen Serdar Ali Çelikler, Ali Koç yönetiminin yerli futbolculardan yana rahatsız olduğunu bildirdiğini söyledi.
Jose Mourinho döneminde birçok kez gündem olan "yerli futbolcularla sorun var" iddiaları Portekizli teknik adam gittikten sonra da form durumlarındaki olumsuzluk sebebiyle sürüyor.
Saran'ın futbol takımında bir şok etkisi oluşturmak istediği belirtiliyor. Takımla yaptığı ilk konuşmada 'disiplin' vurgusu yapan Saran'ın futbol ekibinin futbolcularla ilgili de bir rapor oluşturduğu ifade ediliyor. Bu raporda takım kaptanlığı ile ilgili de bir değişim yaşanabilir.
Uzun süren sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Mert Hakan Yandaş'a sezon başında takım kaptanlığı verilmişti. Saran yönetiminin saha içerisindeki kaptanı ön plana çıkarmak istediği ve bu sebeple Skriniar'ın daha ön plana çıkartılacağı belirtiliyor.
Fenerbahçe'de Ederson'un da kaptanlardan biri olması düşünülüyor. Brezilyalı kalecinin takımı sahiplenmesi ve liderlik meziyetlerini gösterebilmesi için ilerleyen süreçte kaptanlık pazubandını takabileceği belirtiliyor.
Futbol takımının daha disiplinli ve daha istekli olmasını isteyen Saran'ın sık sık tesislere de gideceği belirtiliyor. Şampiyonluğun iç huzurla mümkün olacağını düşünen Saran, bu sebeple Aykut Kocaman ve Volkan Demirel gibi isimleri yeniden kulüp içerisinde görevlendirmek istiyor.
Son 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Domenico Tedesco ile ilgili net karar verilmezken Antalyaspor ile oynanacak maçın büyük önem taşıdığı aktarıldı. Bu mücadelede alınabilecek olumsuz bir sonucun Tedesco ile ilgili karar sürecini hızlandırabileceği kulislerden gelen bilgiler arasında.