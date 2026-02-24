Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile berabere kaldı. Bu mücadelede sarı lacivertli takımda 4 oyuncu sakatlandı. Ederson, Çağlar, Oosterwolde ve Talisca’nın sahalara ne zaman geri döneceği de belli oldu.

1 /10 Fenerbahçe’nin Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşma, sarı lacivertli camia için iyi geçmedi.

2 /10 Fenerbahçe hem evinde 1-1 berabere kaldı hem de 4 oyuncusunu sakat verdi.

3 /10 Fenerbahçe’de sakatlanan oyuncuların tahmini geri dönüşleri şu şekilde:

4 /10 Ederson 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor

5 /10 Edson Alvarez 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor

6 /10 Anderson Talisca 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor

7 /10 Milan Skriniar 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor

8 /10 Çağlar Söyüncü 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor

9 /10 Jayden Oosterwolde 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor