Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile berabere kaldı. Bu mücadelede sarı lacivertli takımda 4 oyuncu sakatlandı. Ederson, Çağlar, Oosterwolde ve Talisca’nın sahalara ne zaman geri döneceği de belli oldu.
Fenerbahçe’nin Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşma, sarı lacivertli camia için iyi geçmedi.
Fenerbahçe hem evinde 1-1 berabere kaldı hem de 4 oyuncusunu sakat verdi.
Fenerbahçe’de sakatlanan oyuncuların tahmini geri dönüşleri şu şekilde:
Ederson 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor
Edson Alvarez 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor
Anderson Talisca 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor
Milan Skriniar 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor
Çağlar Söyüncü 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor
Jayden Oosterwolde 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor