Fenerbahçe’de sakat oyuncuların ne zaman dönecekleri belli oldu: Talisca Oosterwolde Çağlar Ederson

13:5624/02/2026, Salı
G: 24/02/2026, Salı
Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile berabere kaldı. Bu mücadelede sarı lacivertli takımda 4 oyuncu sakatlandı. Ederson, Çağlar, Oosterwolde ve Talisca’nın sahalara ne zaman geri döneceği de belli oldu.

Fenerbahçe’nin Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşma, sarı lacivertli camia için iyi geçmedi.

Fenerbahçe hem evinde 1-1 berabere kaldı hem de 4 oyuncusunu sakat verdi.

Fenerbahçe’de sakatlanan oyuncuların tahmini geri dönüşleri şu şekilde:

Ederson 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor

Edson Alvarez 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor

Anderson Talisca 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor

Milan Skriniar 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor

Çağlar Söyüncü 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor

Jayden Oosterwolde 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor

