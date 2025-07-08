Fenerbahçe'den Fransa'ya son çıkarma: 5 yıldız oyuncu ile imzalar atılacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bu hafta adeta Fransa'ya çıkarma yapacak. Sarı lacivertli yöneticiler, Fransa'da 5 ismin transferini bitirmek ve resmi imzaları attırmak istiyor.
Yeni sezon öncesi kadrosunu yıldızlarla güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, bu hafta Fransa'ya çıkarma yapacak.
Sarı lacivertliler buradan 5 oyuncunun transferini bitirmek istiyor.
Daha önce PSG kulübüyle Skriniar ve Asensio için yüz yüze temaslarda bulunan sarı-lacivertli yönetim, son kez çıkacağı Fransa turundan bu defa imzalarla dönmeyi planlıyor.
Geçen sezon takımda kiralık oynayan stoper Milan Skrinar ve İspanyol orta saha oyuncusu Marco Asensio ikilisi için 20 milyon avro’luk bonservis öneren yönetimin bu rakamı 25 milyon’a çekeceği öğrenildi.
Son birkaç gündür gündeme gelen PSG’li bir diğer isim olan Nordi Mukiele için de resmi teklifte bulunulacak.
Geçtiğimiz sezonu Alman ekibi Bayer Leverkusen'de kiralık olarak geçiren Fransız sağ bek, burada 24 resmi maçta 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Hücum hattına Jhon Duran’la ilk transferini yapan Fenerbahçe, ikinci golcü için de Evann Guessand’la görüşüyor.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarla takımda görmek istediği Fildişi Sahilli futbolcunun menajeriyle geçen hafta İstanbul’da bir görüşme yapan sarı-lacivertli yönetim, Fransa çıkarmasında bu transferi de sonlandırmaya çalışacak.
Nice kulübü ile 2028’e kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki forvetle prensipte anlaşan sarı-lacivertliler, Fransız kulübüne daha önce bonuslarla beraber yaptığı 20 milyon avro'luk teklifte iyileştirmede bulunacak.
Fenerbahçe, Belçika Milli Takımı’nın sol kanat oyuncusu Diego Moreira için de Strasbourg’la son bir görüşme yapma kararı aldı.
Hem savunma hem de hücumdaki etkili görüntüsüyle Ferdi Kadıoğlu’nu andıran Belçikalı oyuncu için Fransız kulübüne daha önce yaklaşık 10 milyon avro’luk bir teklif yapılmıştı.
Fransa Ligue 1 ekibi ile sözleşmesi 2029’a kadar süren 20 yaşındaki genç oyuncu için sarı-lacivertliler 13 milyon avro’luk yeni bir teklifte bulunarak transferi bitirmeyi planlıyor.
Moreira transferi gerçekleşirse, yeni sözleşme yapılan Jayden Oosterwolde’nin sol stoperde oynaması bekleniyor.