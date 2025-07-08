Fenerbahçe’den yerli forvet bombası: İlk teklif yapıldı!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Cenk Tosun’un yerine yerli forvet arayışında. Sarı-lacivertliler Fransa’da forma giyen milli yıldıza teklif yapmak için harekete geçti.
Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek ve yerli rotasyonunu genişletmek için transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Sarı-lacivertliler, Cenk Tosun’un yerine yerli bir forvet takviyesi yapmak için Rennes’te forma giyen 22 yaşındaki milli golcü Bertuğ Yıldırım’ı gündemine aldı.
Jose Mourinho’nun onayıyla harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, 2023’te Hatayspor’dan 5.4 milyon euro’ya Rennes’e transfer olan Bertuğ için Fransız kulübüne resmi teklif sunmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe’nin Bertuğ ile prensip anlaşmasına vardığı ve Rennes’e bonuslarla 6 milyon euro seviyesinde bir teklif yaptığı iddia edildi.
Transfer görüşmelerinin devam ettiği, Bertuğ’un Fenerbahçe’ye sıcak baktığı konuşuluyor.
Transfermarkt’a göre piyasa değeri 2 milyon euro olan Bertuğ Yıldırım, 12 Temmuz 2002 İstanbul doğumlu ve 1.91 boyunda.
Sarıyer altyapısından yetişen forvet, 2021’de Hatayspor’a transfer oldu ve 37 maçta 6 gol, 3 asist üretti.
2023’te Antalyaspor’da kiralık oynayan Bertuğ, 13 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Aynı yıl 5 milyon euro bonservisle Rennes’e transfer olan genç golcü, Ligue 1’de 28 maçta 1 gol, 2 asistlik mütevazı bir katkı sağladı