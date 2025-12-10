Yeni Şafak
Fenerbahçeli yıldızdan ayrılık kararı! Yönetimle görüştü, sebebi o çıktı!

Fenerbahçeli yıldızdan ayrılık kararı! Yönetimle görüştü, sebebi o çıktı!

08:4610/12/2025, Çarşamba
G: 10/12/2025, Çarşamba
Fenerbahçe'de son dönemde eleştirilerin hedefi olan Faslı yıldız forvet Youssef En-Nesyri hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. En-Nesyri devre arası transfer döneminde takımdan ayrılma kararı aldı. Detaylar haberimizde.

Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri için çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Africa Foot'ta yer alan habere göre, Faslı futbolcu, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor.


En-Nesyri'nin Afrika Uluslar Kupası'nda iyi bir performans göstermek ve Avrupa'dan iyi bir teklif alarak sarı-lacivertli takımdan ayrılma planları yaptığı belirtildi.


Son dönemde eleştiriler alan ve performansı tartışılan En-Nesyri'nin, Fenerbahçe Yönetimi ile de görüştüğü ve bu gergin ortamda artık devam etmek istemediği yazıldı.


Fenerbahçe forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan En-Nesyri, 8 gol attı ve 1 asist yaptı.


Fenerbahçe ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden 28 yaşındaki futbolcunun, güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösteriliyor.


