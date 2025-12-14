Yeni Şafak
Fenerbahçe’nin hayallerini suya düşürecek açıklama: Simeone maç biter bitmez konuştu

09:5814/12/2025, الأحد
La Liga'da Valencia'yı 2-1 yendikleri maçın ardından basın toplantısı düzenleyen Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Norveçli golcü Alexander Sörloth hakkında konuştu.

La Liga'nın 17. haftasında Atletico Madrid sahasında Valencia'yı 2-1 yendi ve 2 maç sonra kazandı.

Maça ilk 11'de başlayan Sörloth, takımının 3. golünü atsa da VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.





Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Valencia maçının ardından basın toplanısında açıklamalarda bulundu. Simeone, Fenerbahçe'yle anılan Sörloth hakkında da konuştu.



Arjantinli çalıştırıcı, Morveçli golcü için, "Onu hem insan olarak hem de futbolcu olarak çok seviyoruz. Bizim için çok önemli; sahip olduğumuz diğer herkesten farklı." dedi.



Simeone, "Sörloth bizim için çok önemli bir oyuncu." dedi.





30 yaşındaki futbolcu, Atletico Madrid kariyerinde ikinci kez bir maçı 90 dakika oynadı.

