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Fenerbahçe'ye gelecek mi? Talisca'nın menajeri açıkladı

Fenerbahçe'ye gelecek mi? Talisca'nın menajeri açıkladı

10:157/11/2024, Perşembe
G: 7/11/2024, Perşembe
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Adı son zamanlarda yeniden Türk takımlarıyla özellikle de Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın menajeri Carlos Leite, önemli açıklamalarda bulundu.

Her transfer dönemi adı Türk takımlarıyla geçen Anderson Talisca'nın ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atma ihtimali olduğu iddia ediliyordu.

30 yaşındaki futbolcunun menajeri Carlos Leite, Sabah'a iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

Leite, Talisca'nın Al Nassr'da kalacağının ve transferinin mümkün olmadığını ifade etti.

Leite'nin, "Sözleşmemiz 2026'nın haziran ayında bitecek. Kendisi Arabistan'da oynamaktan mutlu. Kulübünden 12 milyon Euro kazanıyor. Şu aşamada Talisca'nın ayrılma ihtimali yok." dediği belirtildi.

2 sezon Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, 2016-2017 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı.

Talisca, Beşiktaş kariyerinde 37 gol ve 14 asistlik skor katkısı yaptı.

#Fenerbahçe
#Anderson Talisca
#Transfer
#Carlos Leite

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