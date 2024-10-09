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Fenerbahçe'ye müjde! Çağlar Söyüncü'nün sahalara dönüş maçı netleşti

Fenerbahçe'ye müjde! Çağlar Söyüncü'nün sahalara dönüş maçı netleşti

12:059/10/2024, Çarşamba
G: 9/10/2024, Çarşamba
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Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan milli stoper Çağlar Söyüncü'nün sahalara dönüş maçı belli oldu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun güvendiği isimlerden biri olan Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle Twente maçında forma giyememişti.

Fanatik'te yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin milli stoperinin tedavisi tamamlandı.






Bireysel idmanlara başlayan Çağlar Söyüncü'nün en geç önümüzdeki hafta takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.



Milli stoper sakatlığının nüksetmemesi durumunda, Fenerbahçe'nin 20 Ekim'de oynayacağı Samsunspor maçında kadroda olacak.




Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maça çıktı.



#Fenerbahçe
#Çağlar Söyüncü
#Samsunspor

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