Fenerbahçe’ye talih kuşu: Premier Lig ekibi Diego Carlos’u istiyor!

Fenerbahçe’nin Brezilyalı stoperi Diego Carlos’a Premier Lig’in yeni ekibi Burnley talip oldu. 3 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki oyuncunun kiralık olarak transfer edilmesi gündemde.

1 /5 Fenerbahçe’nin 2024-25 sezonu devre arasında Aston Villa’dan 11 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Diego Carlos’a sürpriz bir talip çıktı.



2 /5 Takvim’in haberine göre; Premier Lig’in yeni ekibi Burnley, 32 yaşındaki Brezilyalı stoperi kiralık olarak transfer etmek için Fenerbahçe ile görüşmelere başladı.



3 /5 Sarı-lacivertlilerle 3,5 yıllık (2028’e kadar) sözleşmesi bulunan Carlos, 2024-25 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 5 maçta görev almış, ancak beklentilerin altında kalarak eleştirilmişti.



4 /5 Yıldız futbolcunun Brezilya’ya dönüş ihtimalinin yanı sıra 6-7 milyon euro’luk teklifler aldığı söylentiler arasındaydı.

