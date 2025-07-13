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Fenerbahçe’ye talih kuşu: Premier Lig ekibi Diego Carlos’u istiyor!

Fenerbahçe’ye talih kuşu: Premier Lig ekibi Diego Carlos’u istiyor!

09:3413/07/2025, Pazar
G: 13/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’nin Brezilyalı stoperi Diego Carlos’a Premier Lig’in yeni ekibi Burnley talip oldu. 3 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki oyuncunun kiralık olarak transfer edilmesi gündemde.

Fenerbahçe’nin 2024-25 sezonu devre arasında Aston Villa’dan 11 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Diego Carlos’a sürpriz bir talip çıktı.


Takvim’in haberine göre; Premier Lig’in yeni ekibi Burnley, 32 yaşındaki Brezilyalı stoperi kiralık olarak transfer etmek için Fenerbahçe ile görüşmelere başladı.


Sarı-lacivertlilerle 3,5 yıllık (2028’e kadar) sözleşmesi bulunan Carlos, 2024-25 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 5 maçta görev almış, ancak beklentilerin altında kalarak eleştirilmişti.


Yıldız futbolcunun Brezilya’ya dönüş ihtimalinin yanı sıra 6-7 milyon euro’luk teklifler aldığı söylentiler arasındaydı.


Burnley’nin kiralık teklifinin, maaş paylaşımı ve satın alma opsiyonu içerdiği iddia ediliyor.


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