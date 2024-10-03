Fenerbahçe’ye Twente maçı öncesi uyarı: ‘Ajax ve Feyenoord’dan daha iyiler’

Sağ ben Van Rooij ile sol bekler Salah-Eddine ve Kuipers de hücumu seviyor. Twente'nin teknik bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca kulübede Lagerbielke, Van Hoorenbeeck, Ltaief, Kjolo, Eiting ve Rtos gibi hem tecrübeli hem de kaliteli oyunculara sahipler. Takımın zayıf yönlerine gelirsek... Mental olarak güçlü değiller.



