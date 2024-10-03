Fenerbahçe’ye Twente maçı öncesi uyarı: ‘Ajax ve Feyenoord’dan daha iyiler’

Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam saat 22.00’de Hollanda ekibi Twente’ye konuk olacak. ELF Voetbal yazarı Sander Berends, kritik karşılaşma öncesi Twente'nin son durumunu değerlendirdi. Berends Twente’nin yıldızları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Detaylar haberimizde.
UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasındaki ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Twente'ye konuk olacak.
ELF Voetbal yazarı Sander Berends, kritik karşılaşma öncesi Twente'nin son durumunu Fanatik'e değerlendirdi.
"Twente şu anda iyi bir form yakaladı. Son NAC Breda maçında zorlandılar ve tek gol penaltıdan geldi. Geçtiğimiz hafta ise Manchester United deplasmanında üst seviye bir performans sergilediler.
Maçı kazanabilirlerdi. 8. dakikada Lammers ile büyük bir şans yakalayıp kullanamadılar. 1-2 gol daha fazla atacak fırsatlar buldular. Twente, Manchester United'a oranla çok daha efektif bir maç oynadı.
Şu anda oyun olarak Ajax'tan da Feyenoord'dan da daha iyi olduklarını söyleyebilirim. Ayrıca çok iyi bir taraftara sahipler. Son düdüğe kadar hiç susmadan takımlarını destekliyorlar. Öte yandan Fenerbahçe taraftarı için ayrılan biletlerin tamamı tükenmiş durumda."
"Oosting'in takımı 4-3-3 dizilişini tercih ediyor ve son derece ofansif anlayışla oynuyor. Topa sahip olmak istiyorlar ve sürekli gol arıyorlar. Gerçekten izlemesi keyifli bir ekip.
Sam Steijn şu anda takımın yıldızı konumunda. Dripling yeteneği yüksek. Frikik ve penaltılarda çok iyi. O kadar enerjik ki sanki 3 futbolcunun ciğerine sahip!
Sam Lammers gol yollarında etkili. Sağ bek Bar van Rooij çok formda. Hızlı ve teknik bir oyuncu. Ayrıca çok agresif. Lars Unnerstall ise şu ana kadar Hollanda Ligi'ndeki en iyi kaleci konumunda."
"Twente'nin en güçlü olan yönü, hızlı hücumları. Kontrataklarda çok iyiler. Kadrodaki birçok oyuncu gole yakın. Sam Steijn bir orta saha olmasına rağmen 6 golle Hollanda Ligi'nin en skorer ismi.
Sağ ben Van Rooij ile sol bekler Salah-Eddine ve Kuipers de hücumu seviyor. Twente'nin teknik bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca kulübede Lagerbielke, Van Hoorenbeeck, Ltaief, Kjolo, Eiting ve Rtos gibi hem tecrübeli hem de kaliteli oyunculara sahipler. Takımın zayıf yönlerine gelirsek... Mental olarak güçlü değiller.
İki stoper, Hilgers ve Bruns hem genç hem de mental anlamda gelişmeye muhtaç isimler. Orta saha oyuncuları da fiziksel olarak 'küçük'. Mücadele anlamında bazen sorun yaşayabiliyorlar. Twente'de bu maç öncesinde eksik oyuncular, sakatlıkları bulunan orta saha Sadilek ile 10 numara Younnes Taha."